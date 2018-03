Muziek maken op fruit met Makey Makey 29 maart 2018

02u33 0 Hamme In de bibliotheek van Hamme werd de jeugdboekenmaand afgesloten met een workshop Makey Makey.

Dat is een cyberspeeltje waarmee je de functies van een computer kan overnemen met twee draadjes. Die worden dan aangesloten op bijvoorbeeld fruit. Op die manier konden de kinderen muziek maken met fruit en andere gekke objecten.





De jeugdboekenmaand maart stond dit jaar in het thema 'Eureka! Wetenschap en techniek'. "De hele maand lang mochten we Hamse klassen ontvangen die ons wetenschapsparcours aflegden. We richtten een proefjestafel in, er was een doetafel, een digitale tafel en een boekentafel waar heel wat te ontdekken viel", klinkt het bij de medewerkers van de bibliotheek. Een maand lang werd er elke woensdagnamiddag gegoocheld met digitale snufjes zoals robotjes en een green screen.





(KDBB)