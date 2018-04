Muurschildering uit 1927 ontdekt in Boléro EIGENAARS CAFÉ NODIGEN NAZATEN SCHILDER UIT OM WERK TE BEZICHTIGEN KATRIJN DE BLESER

19 april 2018

03u00 0 Hamme De nieuwe uitbaters van café Boléro aan het marktplein ontdekten tijdens de renovatiewerken muurschilderingen uit de vorige eeuw. Ze ontdekten dat het schilderij van de hand van een Hammenaar was en nodigden de nazaten van de man uit.

"Ik herinner me nog goed dat aan de ene kant van het gebouw een winkeltje was met heiligenbeelden, paternosters, bijbels en kaarsen. De andere kant van het gebouw was de woning van mijn grootouders met hun tien kinderen", vertelt Marie-Madeleine Mouveau (85) die vandaag achter de kerk van Hamme woont. "Waar vandaag Boléro is, was vroeger altijd mijn tweede thuis. "Ik heb altijd geweten dat er een muurschildering op die plaats gemaakt werd. Het was mijn nonkel César die het schilderij maakte in de toenmalige keuken. Ik herinnerde me niet zo goed meer wat er nu juist op stond."





César Mauritius Mouveau was de vijfde van de tien kinderen. "Hij werd geboren in 1889 aan het marktplein van Hamme. Zijn ouders waren kaarsenmakers. In die tijd werd er veel aan schilderkunst gedaan in de vrije tijd", weet Freddy Huylebroeck van heemkring Osschaert. "Bijna de hele familie durfde al eens iets schilderen", herinnert Marie-Madeleine zich. "Toen werden postkaarten overgeschilderd. Op deze muur schilderde César een postkaart uit Venetië na", zegt Huylebroeck.





Het waren Hilde Roels en partner Johan Cocquyt, de nieuwe uitbaters van café Boléro, die het schilderij ontdekten. "Begin februari namen we de zaak over en we gingen meteen aan de slag, want het gebouw had nood aan een herinrichting", zegt Hilde. "We begonnen de lagen behangpapier van de muur te trekken, drie, vier, wel vijf lagen, in de hoop een mooie, oude steen te vinden." In ruil daarvoor kregen ze een schilderij uit 1927. "Heel voorzichtig maakten we het volledig vrij om het nadien te laten ontvetten en behandelen zodat het opnieuw helder werd. Het resultaat was best mooi, maar we wilden er ook graag het verhaal achter kennen", zegt Hilde.





Deel van interieur

Hilde en Johan spraken toevallige passanten aan en ook oudere Hammenaren werd om raad gevraagd. Zo kwamen ze bij Willy Van den Branden terecht. "Ik vond het meteen een uniek verhaal en ik ken behoorlijk veel volk in Hamme. Zo wist ik dat er nog een kleindochter van de uitbaters van het winkeltje achter de kerk woonde." Die kleindochter was Marie-Madeleine, die maar al te graag inging op de uitnodiging om het huis van haar grootouders nog eens te bezoeken. "Het moet van de jaren zestig geleden zijn dat ik hier nog binnenkwam", zegt ze. "Nadat mijn grootouders hier hun winkeltje hadden, werd hier nog een parfumerie uitgebaat, een kledingzaak en nadien drie keer een café. Ik ben blij dat ik hier nog eens ben. Het is fijn om het schilderij nog eens te zien." Het schilderij is voortaan opnieuw zichtbaar in het nieuwe interieur van Boléro.