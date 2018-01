Mustafa Tokgoz en Agnes Onghena trekken Groen-lijst 30 januari 2018

02u43 0 Hamme Nieuwkomer Mustafa Tokgoz en huidig gemeenteraadslid Agnes Onghena trekken in oktober de lijst van Groen Hamme.

In aanwezigheid van Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman, maakte het bestuur van Groen Hamme de lijsttrekkers voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen bekend. "De lijst van Groen Hamme zal worden aangevoerd door een duo: nieuwkomer Mustafa Tokgoz trekt samen met huidig gemeenteraadslid Agnes Onghena onze lijst", klinkt het bij de partij. "Samen staan ze voor een menselijker, eerlijker en gezonder Hamme."





Mustafa Tokgoz (33) is geboren in Hamme en werkt als leerkracht in het VTS in Sint-Niklaas. In Hamme is hij vooral bekend als een figuur die de allochtone en de autochtone gemeenschap in Hamme dichter bij elkaar wil brengen. Hij is dan ook actief in het Hamse verenigingsleven om dat doel te bereiken. Agnes Onghena (60) heeft als gemeenteraadslid het politieke beestje al langer te pakken. Ze werkt deeltijds als stafmedewerker bij CAW Oost-Vlaanderen. In 1988 was zij de eerste lijsttrekker voor Agalev in Hamme.





Leefbare buurten

Het duo heeft alvast enkele doelstellingen voor ogen. "Pleinen en straten inrichten op maat van de mensen in Hamme, open ruimte bewaren en buurten leefbaar houden", zegt Agnes. "Inzetten op gelijke kansen aan de hand van meer openheid en transparantie in de politiek", vult Mustafa aan. "Onze gemeente gezonder maken met een voorbeeldfunctie van de gemeentelijke gebouwen in een ambitieus klimaatplan, met meer zorg voor fietsers en voetgangers in een doordacht mobiliteitsplan", aldus het duo.





(KDBB)