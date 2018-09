Mustafa en Agnes trekken lijst van Groen katrijn de bleser

05 september 2018

13u30 2

Groen Hamme heeft de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen klaar. Die wordt getrokken door een duo: Mustafa Tokgoz en Agnes Onghena.

Lijsttrekker van Groen Hamme is Mustafa Tokgoz (33), leerkracht in het PTI en in Hamme vooral bekend als brugfiguur tussen de allochtone en de autochtone Hamse gemeenschap. Hij trekt de lijst samen met huidig gemeenteraadslid Agnes Onghena (60), stafmedewerker bij CAW Oost-Vlaanderen en in 1988 de eerste lijsttrekker van Agalev Hamme.

Het duo wordt gevolgd door 25 kandidaten met een hart voor Groen. Op de derde plaats staat Gilles Verbeke, een 35-jarige sociaal assistent, op vier Thérèse Van der Heyden, gepensioneerd en al vele jaren actief bij Groen. Op de vijfde plaats en ook op plaats vier op de provinciale lijst van Groen Oost-Vlaanderen staat Christophe Fierens, 46 jaar en diensthoofd medische registratie in AZ Nikolaas. Bankbediende Gülçan Unan staat op plaats zes.

Opvallende kandidaten zijn Emina Karaaliova, een 18-jarige studente met Bulgaarse roots en Steffen De Bruyne, actief in het Hamse verenigingsleven. Tenslotte staan er ook enkele zelfstandigen op de lijst. Isabelle Puylaert, zaakvoerster bij ’t Groen Geweten en Els Gosselin, zaakvoerster bij Kinderdagverblijf Wiebel en Kriebel. Lijstduwer is Patrick Sillis, al jaren actief bij Groen.