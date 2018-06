Moesenezen zorgen voor sfeer achter 't Jachthuis 15 juni 2018

Waar?





Carnavalsvereniging De Moesenezen toont de eerste drie matchen van de Rode Duivels op groot scherm. Dat doen ze in hun feesttent achter 't Jachthuis.





Wanneer?





"Tijdens Bootdijkkermis zorgen we steeds voor sfeer en een reeks activiteiten in onze tent achter 't Jachthuis. Dat net nu het WK begint, geeft ons de ideale gelegenheid om nog een extraatje te doen", zegt Mario Nobels van carnavalsvereniging De Moesenezen. Op 18, 23 en 28 juni worden de matchen alvast uitgezonden.





Waarom naar daar?





"We zorgen voor ambiance met onze ploeg van veertig vrijwilligers." Het voetbalfeest wordt in de feesttent omkaderd door heel wat andere activiteiten en die beginnen vanavond al met een ludieke quiz. Morgennamiddag is er een live kickertornooi en 's avonds staat er de legendarische Foute Party op het programma. Zondagnamiddg zorgen The Sparkling Diamonds voor ambiance.





Inkom?





Gratis





Prijs van een pint?





2 euro. De hele match lang geldt de regel: vijf pintjes kopen, een zesde gratis. (KDBB)