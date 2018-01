Mirabrug wordt uitgebouwd tot toeristische trekpleister GEMEENTE PLAATST NIEUWE INFOBORDEN EN SCHRIJFT CONCESSIE VOOR UITBATING BRUGWACHTERSHUISJE UIT KATRIJN DE BLESER

02u37 0 Foto's Geert De Rycke De gemeente schrijft ook een concessie uit voor de uitbating van het Brugwachtershuisje. Hamme Het gemeentebestuur maakt werk van de uitbouw van de site aan de Mirabrug als toeristische trekpleister voor fietsers en wandelaars. Er werd een nieuw infobord geplaatst en binnenkort komt er een nieuwe takkenwal. Vanaf volgende week kunnen kandidaten zich aanmelden voor de uitbating van het Brugwachtershuisje.

"De infoborden aan de Mirabrug werden volledig vernieuwd. Dat was nodig om de vele fietsers en wandelaars beter wegwijs te maken in onze gemeente. De vorige versie bestond uit een paneel dat we steeds moesten aanpassen. Niet erg handig en bovendien bevatte dat niet heel veel informatie.", zegt schepen van Toerisme Tom Waterschoot (Open Vld). "We tonen niet langer enkel de fiets- en wandelroutes maar ook bezienswaardigheden. Een duidelijk overzicht met beperkte uitleg moet de bezoeker wegwijs maken." Fietsers en wandelaars die aan de Mirabrug passeren, kunnen aan de hand van het bord hun verdere route uitstippelen. "We tonen ook waar er plaatsen zijn met horecazaken", zegt Pieter Vermeire van de dienst Toerisme. "De grootste bezienswaardigheden werden uitgelicht met tekst en foto's."





Geert De Rycke Schepen Tom Waterschoot en Pieter Vermeire aan het nieuwe infobord.

Concessie Brugwachtershuisje

Ook in de toekomst staat er nog wat op de planning om de site aantrekkelijker te maken. "In samenwerking met de kringloopkrachten worden de takkenwallen volledig vernieuwd. Die werden er een aantal jaren geleden geplaatst maar de tand des tijds en vandalenstreken zorgden ervoor dat ze hier en daar stuk zijn", vertelt Waterschoot. "Volgende week schrijven we ook de concessie uit voor het Brugwachtershuisje." Het Brugwachtershuisje is een gebouw naast de Mirabrug waar vroeger de brugwachter woonde. Vandaag is een klein deel ervan nog steeds in gebruik door Waterwegen en Zeekanaal voor de werking van de brug. Dat stuk van het gebouw moet dan ook behouden blijven.





Nieuwe brochure

"De rest van het gebouw mag gerenoveerd worden zolang er rekening gehouden wordt met de voorschriften. Het gaat om bouwkundig erfgoed. Wel konden we bekomen dat er aan de achterkant van het gebouw nog een stuk mag aangebouwd worden. De concessie wordt pas volgende week uitgeschreven maar nu al meldden zich verschillende geïnteresseerden", aldus Waterschoot. Verder krijgt het nieuwe infobord in de toekomst een Engelse en een Franse versie. "Omdat meer en meer buitenlandse toeristen de weg naar Hamme vinden." Er komt een nieuwe brochure over groepsuitstappen in Hamme en een nieuwe kracht bij de toeristische dienst zal enkele fietsroutes uitstippelen. "De brochure met alle toeristische menu's van de Hamse restaurants krijgt een update en we maken ook werk van de derde editie van 'Hamme Culinair', wat de voorbije jaren tal van toeristen naar onze gemeente lokte", zegt Waterschoot. Meer info bij de dienst Toerisme in het gemeentehuis.