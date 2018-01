Milieudienst zoekt kringloopkrachten 19 januari 2018

De gemeente is op zoek naar vrijwillige kringloopkrachten voor het gemeentelijk compostparkje naast het recyclagepark. Al jaren is er een gepassioneerd team aan de slag dat tijdens evenementen een infotentje inricht of demonstraties geeft in het park zelf. Kringloopkrachten, de vroegere compostmeesters, informeren over composteren, grasbeheer, mulching, snoeihout verwerken, moestuinieren en kippen houden, maar ook seizoensgebonden koken en koken met restjes. Mensen die interesse hebben in kringloop en in contact willen komen met andere tuinliefhebbers, kunnen vrijwilliger worden als kringloopkracht. Ze geven dan demonstraties en zijn aanwezig op evenementen. De gemeente ondersteunt met het nodige materiaal, een verzekering, een vrijwilligersvergoeding en begeleiding. Info bij de milieudienst in het gemeentehuis, 052/46.55.65 of milieu@hamme.be. (KDBB)