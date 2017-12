Microgolf veroorzaakt keukenbrand 02u37 0 Foto Geert De Rycke De brandweer was snel ter plaatse om erger te voorkomen. Hamme In de Rodekruisstraat is donderdagavond rond 21.45 uur een brand ontstaan in een keuken van een appartement.

Vermoedelijk ontstond de brand door een defect aan de microgolfoven. Het brandweerkorps van Hamme was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. In het appartement was er rookschade en enkele kasten raakten zwaar beschadigd door de brand.





De bewoner van het appartement raakte licht bevangen door de rook en werd ter plaatse verzorgd. De woning werd grondig verlucht.





(KBD)