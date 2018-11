Meer dan 80 nieuwe sociale woningen in de Oostkouterwijk Koen Baten

20 november 2018

De zonnige woonst uit Hamme is sinds enkele weken gestart met de afbraak en de vernieuwing van een pak sociale woningen in de Oostkouterwijk. Het gaat onder meer over de woningen aan de Populierstraat en de Lindestraat. Aan de Oostkouterwijk werden 34 oude woningen gesloopt, en deze moeten plaatsmaken voor 44 nieuwere en comfortabelere woningen. “De bedoeling is dat we op die site een meer rendabele en kwaliteitsvolle invulling geven voor de bewoners”, zegt directeur Guy Van Gucht.

De keuze om op de site aan de Oostkouterwijk 44 nieuwe sociale woningen te zetten, was snel gemaakt. De 34 huidige woningen waren te oud en dringend aan vervanging toe. Ook de ruimtes moesten meer rendabel ingevuld worden, waardoor er ook de mogelijkheid was om tien woningen meer te voorzien. Het openbare domein werd ook hertekend voor een optimale integratie. “Er was ook heel veel vraag vanuit de wachtlijsten om woningen te voorzien voor kleinere gezinnen", aldus Van Gucht. “We hebben hier bij dit project dan ook vooral gefocust op de kleinere wooneenheden", klinkt het. Bij de bouw van de appartementen wordt ook rekening gehouden met rolstoelgebruikers.

De werken moeten afgewerkt worden in 650 kalenderdagen en kosten in totaal over de drie plaatsen ruim 4 miljoen euro. Op dit moment liggen de werken wel even stil. “De werken zijn geschorst omwille van archeologisch onderzoek op de site", weet Van Gucht. “De afbraakwerken zijn wel volledig afgerond, maar door het archeologisch onderzoek kan de werf pas eind december weer worden vrijgegeven.” Hierdoor zal er mogelijk wat vertraging zijn. “We plannen wel dat deze woningen afgewerkt zijn tegen 2020", klinkt het.

Ook aan de Lindestraat op het woonerf tussen de Landbouwstraat en de N41 stonden 17 gegroepeerde woningen van de maatschappij. De Zonnige Woonst wil dit nu een gemengde invulling geven met 8 appartement en 12 woningen.

Ook op de site tussen de Populierenstraat en de Dennenstraat is het oude gebouw gesloopt. Daar komt een U-vormig gebouw met maar liefst 24 appartementen. Er zullen verschillende doorgangen voorzien worden voor fietsers en voetgangers zodat ze vlot kunnen doorsteken. Onder het geheel zal een hele parkeergarage geplaatst worden. De bedoeling voor de Zonnige Woonst is om tegen 2021 maar liefst 90 nieuwe of vernieuwde woningen te kunnen voorzien in Hamme. “Dit draagt bij tot de opwaardering van de Oostkouterwijk en tot de verbetering van onze voorzieningen", besluit Van Gucht.