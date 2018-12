Mediatraining helpt leerlingen omgaan met gevaren van sociale media Leerlingen van ASO, TSO en BSO doen project samen en leren elkaar zo beter kennen. Koen Baten

06 december 2018

12u19 5

De Mira Middenschool in Hamme heeft sinds begin september een nieuw systeem om kinderen kennis te laten maken met het internet, en hen ook meteen op de gevaren ervan te wijzen. De leerlingen krijgen de leerstof die ze moeten hebben, maar daarbovenop komt er ook nog eens mediatraining. “Wij vragen aan de leerlingen ook echt om soms hun gsm een uur lang niet te gebruiken, zodat er zeker wel nog communicatie mogelijk is", zegt directeur Vincent Browet.

Het systeem dat de school toepast is uniek. Leerlingen van ASO, TSO en BSO worden niet verboden om op hun smartphone te zitten of achter de computer, maar krijgen wel lessen om kennis te maken met hoe ze er mee moeten omgaan. Daarom werden er sinds dit schooljaar groepen opgericht die lessen krijgen over mediatraining en hoe de smartphone en de computer goed te gebruiken. “We moeten hen digitaal laten leren en hier mee omgaan. De digitale wereld is van deze tijd, de gsm verbieden op school vind ik daarom absoluut geen goed idee", zegt Vincent. “We moeten ze gewoon aanleren hoe er correct mee om te gaan, en ook duidelijk maken dat de gsm soms ook gewoon aan de kant gelegd moet worden", klinkt het.

Wanneer in de klas bijvoorbeeld gezegd wordt om de gsm niet te gebruiken, leggen ze hem zichtbaar op hun bureau. “Als test sturen wij dan een sms naar alle leerlingen om te zien hoe ze reageren. Sommigen willen kijken en dan spreken we hen erop aan hoe ze er mee kunnen omgaan met deze situaties", klinkt het. “Wij willen het als school niet helemaal verbieden, dat werkt volgens ons niet, maar wij willen wel toekomstgericht werken en de leerlingen hier in begeleiden.”

Om de leerlingen te begeleiden worden er ook medialessen gegeven. Daarin leren de jongeren het internet kennen, maar ook de gevaren ervan. “Cyberpesten komt vandaag de dag bijvoorbeeld heel veel voor. Wij maken hen dan duidelijk wat de gevolgen hier van kunnen zijn en stellen oplossingen voor", klinkt het.

En de leerlingen zelf? Die zijn alvast laaiend enthousiast over hun — toch wel aparte — onderwijssysteem. “Het is heel leerrijk om dieper in te gaan op het hoe en wat van de sociale media", zegt Kenji Van Nieuwenhuyze (12). “We kunnen nu beter met het internet omgaan. Wat meer is: we weten nu ook hoe reclame ons online kan beïvloeden", klinkt het. Kenji zelf heeft intussen een Youtubekanaal opgericht, waar hij zelf filmpjes maakt om anderen te waarschuwen over de gevaren van het internet. Aan het einde van de mediatrainingen maken de leerlingen tot slot altijd een vlog over wat ze geleerd hebben en bewaren deze dan op een website.

“De leerlingen inspireren elkaar ook. Leerlingen uit het ASO, TSO en BSO volgen deze lessen samen, zodat ze niet alleen iets leren van de lessen, maar ook iets opsteken van elkaar. Wij maken geen onderscheid, en dat speelt ook een grote rol. Ze werken samen, zijn fier op hun project en kunnen elk hun eigen ding doen en elkaar aanvullen", besluit directeur Browet.