McShelfie stelt nieuwe whisky voor CLUB PAKT UIT MET BROUWSEL OP EIGEN DRANKFESTIVAL KATRIJN DE BLESER

17 februari 2018

02u47 0 Hamme De Hamse whiskyclub McShelfie bottelde zijn eigen whisky in vaten. Het werden twee vaten Schotse single malt met op het etiket een ontwerp van kunstenaar Jurgen De Smedt. Drie vrienden richtten de whiskyclub vier jaar geleden op. Voor het whiskyfestival dat dit jaar voor de derde keer georganiseerd wordt, verwachten ze alweer 200 bezoekers.

Whiskyclub McShelfie uit Hamme is dit jaar aan zijn derde whiskyfestival toe. En ze hebben alvast iets bijzonder op de kaart staan: hun eigen whisky. "Onze eerste clubbotteling", klinkt het fier. "Het gaat om een duo-botteling: twee vaten Schotse single malt werden geduldig geselecteerd", zegt Jan De Wilde die samen met Hendrik Laureys en Bram Van Erck McShelfie in 2014 oprichtte. "De keuze viel op een Glenshiel die vijf jaar mocht rijpen bij de Glenrothes-distilleerderij en een achtjarige geturfde Islay-malt."





Voor het ontwerp van de etiketten gingen de whiskyproevers, en nu dus ook makers, aankloppen bij de Lokerse kunstenaar Jurgen De Smedt. Hij maakte er een stijlvol vogelsilhouet van. "Dat verwijst naar de Hamse Wuiten. De blauwe lijn verwijst dan weer naar het blauw van de Schelde en de Durme en uiteraard ook naar het Schotse levenswater."





Graanzolder

McShelfie werd geboren op de vroegere graanzolder van Jan aan de Heirbaan in Hamme. Daar werd een sfeervolle pub ingericht en intussen heeft de club al 44 leden. "De smalle en steile molenaarstrap die naar 'De Schelf' leidt, bezorgde de club haar logo en haar naam: McShelfie." De club organiseert nu vijf clubtastings per werkjaar waarbij de clubleden de eerste kans krijgen om deel te nemen, als er nog plaatsjes vrij zijn, kunnen ook niet-leden aansluiten.





Eén keer per jaar mag iedereen mee komen proeven met de 'McShelfies'. Het whiskyfestival is op vrijdag 2 maart daarmee aan zijn derde editie toe. "Meer dan 500 flessen worden dan opengezet zodat de bezoekers genoeg keuze hebben om de whisky's van hun voorkeur te proeven. 200 whiskyliefhebbers kunnen die avond terecht in Le Kurosa in Zogge. "Een ideale locatie voor een kleinschalig festival. BOB's kunnen er in de bar van Le Kurosa ook drankjes zonder alcohol krijgen. De parking leent zich dan weer voor een foodtruck en er zullen ook taxibedrijven ingeschakeld worden om mensen veilig thuis te brengen."





Internationale top

Ook al blijft het festival bewust kleinschalig, de standhouders zijn niet van de minste. "De nationale en internationale top. Nieuwigheid dit jaar is Whiskybase uit Nederland, de grootse whiskydatabase ter wereld met hun beroemde Archives-bottelingen", zegt De Wilde. Ook de whisky van McShelfie zelf zal er uiteraard geproefd kunnen worden.





Wie er graag bij wil zijn, moet wel vooraf inschrijven. Dat kost 15 euro. In ruil daarvoor krijgen bezoekers vijf drams en een proefglas waarin het logo van McShelfie gegraveerd werd. Inschrijven in voorverkoop kan nog tot vrijdag 23 februari via www.mcshelfie.be.