MC Chucky vermaakt 12.000 feestgangers OLIVIER VAN POTTELBERGHE (34) SPEELT THUISMATCH OP FANTASIA KATRIJN DE BLESER

09 juli 2018

02u42 0 Hamme Zo'n 12.000 feestvierders zijn afgelopen zaterdag afgezakt naar het festivalterrein van Fantasia in Zogge. Met meer bezoekers, een extra stage en een groter terrein blijft Fantasia groeien. Hammenaar MC Chucky mocht voor het eerst zijn eigen podium vullen.

MC Chucky & Friends. Dat werd de naam van het vierde podium dat deze editie ingevoerd werd. Naar de Hamse master of ceremony die al lang niet meer enkel in eigen land optreedt. "Toen de organisatie me vroeg of ik dat zag zitten, heb ik niet lang moeten twijfelen. Ik heb zelf de artiesten mogen uitkiezen voor dat podium en ik host het ook zelf", zegt MC Chucky. Dat is de artiestennaam van Olivier Van Pottelberghe (34). "Al was het wel afwachten of het publiek dat wel zag zitten: de hele dag MC Chucky." Dat bleek alvast wel, want voor het podium waren de feestvierders steeds enthousiast.





Even ruilde MC Chucky zijn podium in voor de main stage waar hij samen met dj Mark with a K het festivalterrein helemaal in lichterlaaie zette. Intussen werkt het duo al zo'n vijf jaar samen. "Het klikte meteen. We voelen elkaar goed aan", zegt Mark with a K die zelf nog geen enkele editie van Fantasia miste. "Het is hier altijd in orde. Chucky is hier nog een grotere meerwaarde dan elders. Hij spreekt het publiek toe in zijn eigen dialect - het Hams - en dat creëert meteen een bijzondere sfeer", zegt de dj.





Ook voor Chucky zelf blijft het bijzonder. "Ik woon letterlijk 500 meter van het festivalterrein. Ik zie hier heel wat oude schoolmakkers terug en er is ook veel familie van mij. Ik ben sinds mijn zestiende MC en het was de tweede keer dat mijn moeder naar een optreden van mij kwam kijken. Dicht bij huis wilde ze mij wel eens aan het werk zien. Voor mij is dat echt bijzonder." Over het festival zelf zijn dj en MC erg tevreden. "We hebben het elk jaar verder zien groeien. Elk jaar zijn er enkele extraatjes. Zo maken de strandstoelen met het logo van Fantasia op het echt volledig af."





Op het festivalterrein waren dan weer feestvierders van alle leeftijden te vinden. Zowel piepjonge dansers als het iets oudere publiek en heel wat leeftijden ertussenin. "Wij zijn hier vooral voor de Cherry Moon Stage. Met Yves Deruyter achter de draaitafels ging ik helemaal uit de bol. Voor mensen van onze leeftijd is dat pure nostalgie", zegt Nina Croket (41) uit Bornem.





Waterkanonnen

De organisatoren namen enkele maatregelen tegen de hitte. Zo waren er twee kanonnen die water vernevelen op het publiek en er werd zonnecrème verkocht. Verder konden feestvierders schaduw vinden in één van de tenten of onder de shelters. "We zetten dit jaar extra in op veiligheid in de vorm van camera's op het hele terrein en extra security", zegt organisator Jurgen Mettepenningen. En die extra veiligheidsmensen stonden niet stil. Hier en daar moesten ze amokmakers even op hun plaats zetten maar van grote incidenten bleef het festival gespaard.