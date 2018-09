Marktbezoekers vallen in de prijzen Katrijn De Bleser

04 september 2018

Het gemeentebestuur van Hamme reikt prijzen uit aan mensen die regelmatig de wekelijkse zaterdagmarkt in het centrum bezoeken. "Om de aantrekkingskracht van onze openbare markt ook tijdens de zomermaanden extra in de verf te zetten, organiseerden we een stempelactie. Bezoekers van de markt konden stempels inzamelen. Die stempelkaarten werden dan ingezameld en daarna volgde een loting", zegt schepen van Markten en Foren, Luk De Met (CD&V). De winnaars van de actie gingen naar huis met een gloednieuwe, goed gevulde boekentas voor kleuters, lagere schoolkinderen en leerlingen van de middelbare school.