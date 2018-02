Maria (92) is oudste leerling van Den Boteraard WIJKSCHOOLTJE ORGANISEERT REÜNIE KATRIJN DE BLESER

28 februari 2018

02u51 0 Hamme Den Boteraard, het kleinste wijkschooltje van Hamme, organiseert een reünie voor alle leerlingen die er ooit naar school gingen. Na een actieve zoektocht naar oud-leerlingen, kwamen ze bij de 92-jarige Maria De Cock terecht, één van de eerste leerlingen van de school. Ook haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen gingen er naar school.

In het Zogse wijkschooltje Den Boteraard van kleuterschool Ondersteboven is het binnenkort feest. Het charmante wijkschooltje heeft altijd één kleuterklas gehad waarin kleuters van alle leeftijden samen in de klas zitten. "Een klein schooltje, maar zeker niet het minste. Om het schooltje eens de aandacht te geven die het verdient, kwamen we op het idee om zoveel mogelijk oud-leerlingen samen te krijgen tijdens een reünie", zegt directeur Ann Van de Velde.





Seniorenbond

Directeur Ann trok op onderzoek uit om zoveel mogelijk oud-leerlingen te bereiken. "Zo deden we een oproep bij de seniorenbond van Zogge en via Christine Drieghe kwam ik in contact met Maria De Cock, vandaag 92 jaar oud. Pas toen ik meer over haar ging zoeken, kwam ik te weten dat ook haar kinderen, een aantal kleinkinderen en zelfs enkele achterkleinkinderen naar Den Boteraard naar school gingen." Samen met de kleuters van Den Boteraard en juf Els Van Laere trokken ze naar de kamer van Maria in woonzorgcentrum Meulenbroek om de dame persoonlijk uit te nodigen voor het feest.





Maria zorgde voor wat lekkers en de kinderen luisterden naar verhalen over hun schooltje. "Ik ben geboren in 1926. Ik volgde eerst enkele jaren les in een gewoon huis. Pas in 1931 zijn we naar het schooltje verhuisd, toen werd het pas gebouwd. In die tijd kregen we ook nog les op zaterdag. De manier van lesgeven is bijna niet meer te vergelijken met vandaag. Ook al had ik het er soms best moeilijk mee, we moesten stilzitten in de klas. En als er eens eentje niet flink was, moest die in de hoek gaan staan, met het gezicht naar de muur", vertelt Maria.





Ervaringsgericht

Vandaag wordt er in de school helemaal anders gewerkt. "We werken vooral ervaringsgericht vanuit de kinderen", zegt juf Els. "Zo werd er vorig schooljaar een veulentje geboren in de weide achter de school, daar dragen we nu ook mee zorg voor. We blijven een lokaal schooltje, waar oma's nog steeds zorgen voor de soep."





Maria haar schooltijd zit er intussen al heel wat decennia op, maar toch kwam ze de voorbije jaren nog regelmatig naar de school. "Om mijn vier zonen Paul, Georges, André en Etienne naar school te brengen. "Nadien ging ik ook de kleinkinderen al eens ophalen en wegbrengen." Tot vijf jaar geleden zaten er ook nog achterkleinkinderen van Maria op school. De hele familie zal dan ook aanwezig zijn tijdens de reünie.





Die reünie vindt plaats op zaterdag 17 maart van 14 tot 16 uur op het schooltje zelf, Boteraard 4. Er zal een tijdlijn voorzien worden waarop oud-leerlingen zichzelf kunnen zoeken. Mensen die nog oude foto's hebben, mogen die vooraf al binnenbrengen op het schooltje.