Man loopt rookintoxicatie op bij woningbrand 13 maart 2018

In de Pieter Vermeirenlaan in Hamme is gisterenmiddag rond 14.15 uur brand uitgebroken op de eerste verdieping van een woning. Hoe het vuur is kunnen ontstaan, is nog niet helemaal duidelijk. De brandweer van Hamme was snel ter plaatse en stelde vast dat er al een hevige rookontwikkeling aanwezig was in de woning. In de slaapkamer lag op dat moment nog een man te slapen. Hij werd door de hulpdiensten naar buiten gebracht en ter plaatse werden de eerste zorgen toegediend. De man liep enkele brandwonden op en ademde heel wat rook in. Hij werd gewond afgevoerd naar het UZ van Gent, maar is niet in levensgevaar. De brandweer had het vuur snel onder controle. De schade in de woning bleef grotendeels beperkt tot rookschade. (KBD)