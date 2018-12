Man dood aangetroffen in woning in Moerzeke Koen Baten

18 december 2018

15u44 19 Hamme In de Bootdijkstraat nummer 12 in Moerzeke heeft de politie maandagavond rond 21 uur een man dood aangetroffen in zijn woning. Wie de melding gemaakt heeft over het overlijden van de bewoner, is op dit moment ook niet duidelijk.

Het parket bevestigt het nieuws en zegt dat een wetsgeneesheer en het labo ter plaatse kwamen. De man zou geen onbekende geweest zijn voor de politie en zou een drugsverleden hebben. “Om meer duidelijkheid te krijgen over de doodsoorzaak zullen we een autopsie op het lichaam moeten uitvoeren", aldus het parket. “Er zijn aanwijzingen dat er mogelijk drugs in het spel was, maar dit moet nog blijken uit grondiger onderzoek.” De politie bleef urenlang ter plaatse tot het lichaam uit de woning verwijderd werd. Het huis werd daarna verzegeld.

Meer informatie wil het parket over de zaak op dit moment nog niet prijsgeven. Ze laten wel weten dat er geen arrestaties verricht zijn in de zaak en dat er dus mogelijk geen derden bij betrokken waren.