Man die dreigt met ontploffing riskeert twee jaar cel Nele Dooms

23 juli 2018

14u23 1 Hamme Ronny P., de man die begin dit jaar dreigde zijn garage in Hamme te laten ontploffen, riskeert twee jaar cel. Hij stond maandag ook terecht wegens partnergeweld en agressie tegenover de politie.

De feiten speelden zich af op 7 januari 2018 in de woning van Ronny P. en zijn vrouw Marie-Jeanne in de Weststraat in Hamme. Na een ruzie sloot de man zich vanaf de middag urenlang op in de garage van de woning. Daar stonden verschillende gasflessen. P. dreigde ermee de boel tot ontploffing te brengen. Hij had ook een mes bij zich. Daarmee dreigde hij zichzelf de keel over te snijden. Politie en brandweer verzamelden in een mum van tijd massaal rond de woning. Buurtbewoners kregen het bevel heel de tijd binnen te blijven.

De politie praatte in op de man en vroeg hem zich over te geven. Elke poging mislukte. Uiteindelijk kwam er een speciaal interventieteam aan te pas om de uitzinnige man te overmeesteren. Dat gebeurde rond vier uur in de namiddag. P. werd meteen na de feiten onmiddellijk aangehouden door de onderzoeksrechter. Later kwam hij vrij onder voorwaarden.

Maandag stond Ronny P. voor de Dendermondse rechter. Hij moest zich niet alleen verantwoorden voor de dreigementen met de gasflessen, maar ook voor agressie tegenover de agenten die ter plaatse kwamen. Bovendien stond de man terecht voor slagen aan zijn vrouw én zijn zoon. Op 6 januari, de dag voor de feiten in de garage, hadden de twee al flink slagen gekregen. "Partnergeweld was overigens jarenlang al een rode draad doorheen de relatie van P. en zijn vrouw", klonk het bij de burgerlijke partij. "De zoon had de gewoonte het op te nemen voor zijn moeder."

P. zelf minimaliseerde de feiten. Hij bekende, maar vertelde de rechter dat hij zich van zijn gedrag in de garage niets meer herinnert. "Mijn licht is uitgegaan in een woede-aanval, het werd zwart voor mijn ogen", verklaarde hij. "Ik heb overigens ook die 6de januari mijn vrouw niet geslagen. Ik heb enkel een stoel van onder haar zitvlak geschopt."

P.'s advocaat probeerde de feiten te kaderen. "De zoon was getrouwd geweest, maar kwam na een echtscheiding weer thuis wonen", klonk het. "Hij heeft nogal graag de touwtjes in handen en vader Ronny P. vond dat hij te veel baas speelde. Dat is de oorzaak geweest van de spanningen, ruzies en strubbelingen in het gezin. Mijn cliënt is ingestort en door het lint gegaan, met de jammere feiten tot gevolg.

De openbaar aanklager tilde erg zwaar aan de feiten, die de hele buurt rond de Weststraat in Hamme op stelten zetten. Die vorderde twee jaar cel, waarvan een deel met probatie-uitstel. P.'s advocaat drong aan op de gunst van de opschorting of een werkstraf. De rechter velt vonnis op 31 juli.