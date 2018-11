Machine vat vuur bij afvalverwerkings- en containerbedrijf Mels op zwaarveld in Hamme Koen Baten

08 november 2018

Op het Zwaarveld in Hamme is deze avond rond 20.00 uur brand ontstaan bij Mels aan het industrieterrein. De brand ontstond aan een machine in de loods. Hoe de brand aan de machine ontstaan is, is op dit moment nog niet duidelijk. Op het moment dat de brand ontstond zou er niemand aanwezig geweest zijn en was het bedrijf al afgesloten. Een voorbijganger verwittigde de brandweer. De brand zorgde voor hevige rookontwikkeling en geurhinder in de buurt, maar de brandweer kon voorkomen dat het vuur zich verder zou verspreiden doorheen de loods. Het vuur was snel onder controle, maar de machine moest wel nog een tijdlang afgekoeld worden door de brandweer. Bij de brand vielen geen gewonden. Het industrieterrein werd ter hoogte van het bedrijf wel even afgesloten voor het verkeer zodat de hulpdiensten hun werk konden doen. Het is niet de eerste keer dat er brand uitbreekt in het bedrijf. In 2012 brandde de loods volledig af na een zware uitslaande brand.