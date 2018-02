Lokaal talent op podium dancefestival Fantasia 20 februari 2018

02u48 0 Hamme Onder andere Mattn en Dimaro Limited staan op het podium van de volgende editie van dancefestival Fantasia.

Dat maakte de organisatie zopas bekend nadat ze eerder al enkele toppers als Wolfpack en 'Mark With A K' op de affiche zetten. Nu doen ze er alweer enkele namen bij waaronder ook lokaal talent: S-Beatz, Wild & Dann, Frank Zolex, Yves Deruyter, Dark-E, Pat B Live, Dimaro Limited en Mattn vullen de affiche verder aan. Voor de volgende editie van dancefestival Fantasia op zaterdag 7 juli wordt een extra podium ingericht, goed voor in totaal vier podia.





Er mogen voor deze editie ook meer bezoekers binnen. Het maximumaantal van 10.000 werd opgetrokken naar 12.500 en er wordt extra ingezet op veiligheid aan de hand van camerabewaking en extra security.





Tickets voor het dancefestival kosten 12 euro, voor een vipticket betaal je 125 euro.





De volledige affiche bekijken of een ticket kopen kan via de website www.fantasiafestival.be.





(KDBB)