Lokaal én online winkelen op Hammeonline.be SERVICE VAN LOKALE HANDELAAR EN GEMAK VAN ONLINE SHOPPEN KATRIJN DE BLESER

29 januari 2018

02u25 0 Hamme Lokale Hamse handelaars kunnen voortaan hun winkelwaar samen aanbieden op één website. Daarmee speelt Hamme in op het online koopgedrag om zo lokaal winkelen te stimuleren. Sociale werkplaats Spoor2 zorgt binnenkort voor de levering aan huis. Daarmee heeft Hamme een Belgische primeur.

Met www.hammeonline.be kunnen Hammenaren voortaan online shoppen bij de lokale handelaars. "Op die manier willen we inspelen op het moderne koopgedrag. Online shoppen is immers heel populair. Mensen kopen steeds meer online en dat gaat dikwijls ten koste van de lokale handelaar. Met dit initiatief willen we de bestaande Hamse winkels een duwtje in de rug geven", zegt burgemeester Herman Vijt (CD&V).





De website ging afgelopen weekend online met 21 handelaars.





"Het is natuurlijk de bedoeling dat zoveel mogelijk winkels zich hierop aansluiten. Waar online shoppen tot voor kort een bedreiging was voor lokale handelaars, maken we er nu net een opportuniteit van. Een manier om verder uit te breiden en om ook het klantenbestand groter te maken", zegt Bram De Winne, consulent lokale economie in Hamme. "Klanten kunnen online bestellen en toch kunnen ze rekenen op de service na verkoop die een lokale handelaar biedt."





Pc, telefoon of tablet

Voor de concrete uitwerking ging de gemeente aankloppen bij Localtomorrow nv, een bedrijf dat gespecialiseerd is in online verkoopsplatformen. Zij ontwikkelden www.hammeonline.be. "Voor de homepagina kozen we om de skyline van Hamme weer te geven. Dat is onmiddellijk herkenbaar", zegt Maxim Sergeant, ceo van Localtomorrow nv. "Bezoekers kunnen zoeken op de naam van de winkel of een product kiezen waarnaar ze op zoek zijn. Meteen krijgen ze, behalve het adres en de openingsuren van de winkel, ook het hele assortiment te zien. Omdat er een mooi bedrag aan subsidies voorhanden is, hadden we de kans om van de producten professionele foto's te laten maken. Betalen kan bij afhaling van het product, met bancontact, de bancontact-app of met Payconiq. Op die manier kunnen consumenten kopen via pc, telefoon of iPad, waar ze ook zijn."





Leveren aan huis?

Voorlopig moeten consumenten hun bestelling nog zelf afhalen. Levering aan huis gebeurt enkel als de handelaar dat zelf aanbiedt. "Binnen de twee maanden is ook levering aan huis mogelijk. Daarvoor werken we samen met maatwerkbedrijf Spoor2. Zo wordt er lokaal geshopt en ook de sociale economie krijgt een duwtje in de rug", zegt De Winne. "Daarmee hebben we een Belgische primeur", weet Sergeant. "Die levering aan huis wordt doorgerekend aan de consument, maar het gaat wel om een beperkt bedrag." Levering aan huis gebeurt op Hams grondgebied en in de omliggende gemeenten waarin Spoor2 actief is.





Het project kadert in het EFRO-project waaraan Hamme deelnam. Voor dat project werd een budget van 137.500 euro voorzien om Hamme voor ondernemers aantrekkelijker te maken en dan in het bijzonder op online vlak. De nieuwe website is slechts één project waarvoor subsidies van onder andere de provincie en van Europa toegekend werden. Info op de dienst lokale economie.