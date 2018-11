Loena & Co is concept store voor baby’s en peuters Geert De Rycke

30 november 2018

09u33 0

Loena & Co opende de deuren in het centrum van Hamme. Het werd een concept store voor baby’s en kinderen.

De Kerkstraat in het centrum van Hamme is opnieuw een zelfstandige rijker. De winkelwandelstraat in het centrum van Hamme is daarmee opnieuw een stukje gezelliger.

Het zijn Tamara Van Steen en Jonathan Verbraeken die Loena & Co openden. De naam van de winkel was alvast snel gekozen. “Naar onze dochter Loena”, klinkt het bij het koppel dat kleren en spulletjes voor baby’s en peuters verkoopt. Ze bieden er ook relatiegeschenken aan en wie echt niet weet wat te kopen, kan er een waardebon voor jonge ouders kopen.

Loena & Co is gevestigd in de Kerkstraat 20 in het hartje van Hamme. Info: loena.verkoop@gmail.com.