Lezing over geld 24 februari 2018

Vorming Plus Waas en Dender organiseert een lezing over wat de bank nu juist met jouw geld doet. Zodra het op een spaarrekening of in een beleggingsfonds belandt, reist het immers de hele wereld rond. Fairfin geeft de nodige inzichten tijdens de lezing die doorgaat op maandag 12 maart om 19.30 uur in cultureel centrum Jan Tervaert. Inkom kost 8,5 euro. Het is nodig om voor 2 maart in te schrijven. Dat kan via 03/775.44.84 of www.vormingplus.be/waas-en-dender.





(KDBB)