Lentehappening op Kaaiplein 23 mei 2018

02u33 0

De milieudienst en de sport- en jeugddienst organiseren op zondag 27 mei een Lentehappening. Een hele dag lang staat er heel wat te gebeuren op de vrijetijdssite Kaaiplein. Van 11 tot 17 uur is er een standjesmarkt met info, proeverijen en demonstraties van de kringloopkrachten, Velt Hamme, de Wereldwinkel, lokale imkers, streekproducten, SpoorTwee, ABLLO, vzw Durme en Natuurpunt. Cc Jan Tervaert stelt er het nieuwe seizoen voor. Bezoekers kunnen samen picknicken of iets kopen aan de vele eet- en drankkraampjes. Voor kinderen is er familietheater, een springkasteel, kindergrime, ritjes op een paard, goochelaars, ballonartiesten en nog veel meer.





(KDBB)