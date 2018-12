Leerlingen zamelen speelgoed in voor vzw Moeders voor Moeders Geert De Rycke

11 december 2018

12u36 1 Hamme De libellen van leefschool ’t Veertje wensen dat alle kinderen speelgoed hebben. Daarom organiseerden ze een rommelmarkt met speelgoed. Speelgoed dat niet verkocht werd, werd geschonken aan vzw Moeders voor Moeders.

Tijdens de rommelmarkt in leefschool ’t Veertje werd heel wat speelgoed verkocht, maar er was ook nog veel over. “Dat was net de bedoeling”, klinkt het bij de leerlingen. “Al het speelgoed dat niet verkocht werd, gaat naar vzw Moeders voor Moeders. Die organisatie kan het speelgoed dan uitdelen aan kinderen die het echt nodig hebben.”

Het idee kwam van de libellen zelf, dat is de groep kinderen die de leeftijd heeft van het tweede leerjaar. De leefschool werkt via het principe dat kinderen zelf ideeën kunnen aanbrengen over wat ze willen doen. Zo ontstond het idee om speelgoed in te zamelen en dat aan andere kinderen te schenken die zelf niet veel speelgoed hebben. Het opzet is dus geslaagd.