Leerlingen Unescoschool vieren carnaval met afvalkostuum Geert De Rycke

02 april 2019

13u02 0

Ook de kinderen van Unescoschool Sterrenbos vierden carnaval. En dat deden ze dit jaar met erg opvallende kostuums. Krantenpapier, plastiek zakken, doppen en ander afval. Dat waren de basisingrediënten van de carnavalskostuums van de kinderen van Unescoschool Sterrenbos uit Hamme. “Onze leerlingen werken dit jaar rond het thema duurzame steden en gemeenschappen. Dat thema trekken we gewoon door met carnaval”, zegt leerkracht Sylvie De Meyer. De leerlingen maakten hun carnavalskostuum met afval, maar het resultaat was daarom zeker niet minder. Kleurrijke hoeden, gekke broeken, leuke plooirokken en originele dassen kleurden het straatbeeld. “Zo willen we een boodschap geven. Je kan ook mooi en origineel uit de hoek komen zonder geld uit te geven maar door gewoon spullen te gaan hergebruiken”, aldus de leerlingen.