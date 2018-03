Leerlingen 't Veertje maken 'De wonderlijke wereld van Libella' 09 maart 2018

Vandaag brengen de kinderen van leefschool 't Veertje de zelfgemaakte productie 'De wonderlijke wereld van Libella'. "We schreven het verhaal samen met alle leerlingen van de school. Het verhaal startte in één kleuterklas en werd steeds doorgegeven. Zo werd er steeds een stukje verder aan het verhaal gebreid door de volgende klas en zo ging het verder tot het prachtige verhaal over Libella af was", zegt leerkracht Chantal Verlent. "Samen met de Academie kwam er een verwerking van het verhaal met stukjes die gedramatiseerd worden, bewegingsstukken, muziekstukken en beeldende werken." Het eindresultaat van het werk is vandaagte zien om 17 uur en om 19 uur in de grote zaal van de sportbasisschool, Verbindingsstraat 66 in Hamme.





(KDBB)