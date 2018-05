Leerlingen PTI stappen naar schepen voor nieuwe bomen 26 mei 2018

02u55 0

Leerlingen van het PTI hebben schepen van Milieu, Tom Waterschoot gevraagd om een plan op te stellen voor de heraanplanting van bomen die gerooid werden. "Als er bomen gerooid worden, is men steeds verplicht om er opnieuw te planten. Die verplichting werd opgelegd door het Agentschap Natuur en Bos. Tot vandaag is er geen vastgestelde termijn over hoe snel na het rooien er opnieuw bomen moeten aangeplant worden. We vragen ons af hoe dat hier in Hamme zit", zeggen de leerlingen. Schepen Waterschoot antwoordde dat het niet zo simpel is om voor elke gerooide boom meteen een nieuwe aan te planten. "Ik denk maar aan de aanleg van een overstromingsgebied waarbij veel bomen verdwijnen. Het is niet vanzelfsprekend om een geschikte locatie te vinden om er dan onmiddellijk nieuwe te planten. Maar we planten wel degelijk jaarlijks nieuwe bomen aan." De leerlingen hadden meteen nog enkele andere vragen klaar voor de schepen, onder ander over sluikstorten, over groene energie en over de waterkwaliteit. (KDBB)