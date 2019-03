Leerlingen PTI Hamme vragen gemeente om bijenweide aan school Gemeente zorgt voor bloemenmengsel waar bijen graag op afkomen. Koen Baten

21 maart 2019

09u43 0 Hamme De leerlingen van 1A2a hebben aan de gemeente van Hamme gevraagd om een bloemenmengsel voor een bijenweide aan te leggen aan hun school in de Meulenbroekstraat. Vorig jaar werd er al een herplanting van bomen gedaan met de school.

“Wij hebben bij Natuurwetenschappen geleerd over de bijen en de planten, en wij willen de bijen helpen”, zegt Hendrik De Ridder(13). “Met een bij-vriendelijk bloemenmengsel kunnen we de bijtjes een leuke weide geven en deze zaadjes zelf planten en zo het milieu helpen”, klinkt het.

De gemeente van Hamme ging hier graag op in. Schepen van milieu Lotte Peeters kon bij de provincie een mengsel voor de bloemen verkrijgen, dat zal gezaaid worden na de paasvakantie. “Het was het allerlaatste mengsel dat de provincie nog had, dus we hebben geluk”, zegt schepen Lotte Peeters. “Samen met de gemeentediensten en de leerlingen gaan we zorgen dat we een mooie weide voor de bijtjes kunnen maken. Het is nu nog te koud dus moeten we nog wachten tot eind april", klinkt het. De leerlingen zijn alvast heel enthousiast.

Naast het bloemenmengsel kreeg de klas ook nog een cheque overhandigd van 473,63 euro voor de hele school. Ze kregen dit voor het project mooimakers voor het opruimen van de straten. “Ook hiervoor verdienen ze een dikke pluim", besluit de schepen.