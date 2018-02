Leerlingen MIRA delen snoephartjes uit 21 februari 2018

02u38 0 Hamme De Middenschool MIRA heeft gisteren nog een late valentijnsactie gehouden. Een zakje snoephartjes met een persoonlijke booschap gaf leerlingen en leerkrachten een goed gevoel.

Voor de krokusvakantie konden leerlingen en leerkrachten zakjes met snoephartjes kopen. Aan die zakjes hing een blanco blaadje waarop leuke, ontroerende, lieve of zelfs grappige boodschappen konden geschreven worden. Gisteren gingen die zakjes met mooie boodschappen allemaal richting bestemmeling.





"Het was erg fijn om een zakje te krijgen met een mooie wens op", zegt Sarah (12). "Ik kreeg onder andere een zakje van één van de leerkrachten. Het doet deugd om de leuke, persoonlijke boodschap te lezen." Andere leerlingen kregen dan weer een zakje van een onbekende. "Een beetje mysterieus", klinkt het. En hier en daar durfde zelfs iemand een liefdesboodschap geven, zonder te ondertekenen met hun naam uiteraard. Op die manier heeft Sint-Valentijn alweer geliefden bij elkaar gebracht, of op zijn minstens heel wat leerlingen en leerkrachten een goed gevoel gegeven. (KDBB)