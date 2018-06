Leerlingen KOHa Sint-Pieter leven zich uit op zeeklassen 12 juni 2018

02u31 0

De leerlingen van KOHa Sint-Pieter uit Hamme trokken samen met hun leerkrachten op zeeklassen. "De leerlingen worden al vanaf de paasvakantie voorbereid op de reis. Zo brengen we hen tafelmanieren bij en we geven wat meer uitleg over het omgaan met elkaar en met andere mensen. Elk jaar opnieuw krijgen we veel complimenten over onze flinke groep kinderen," klinkt het bij het leerkrachtenteam.





De leerlingen trokken dit jaar naar Vayamundo in Oostende.





(KDBB)