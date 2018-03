Leerlingen KOHa leren eigen bedrijf leiden met Ecoman 29 maart 2018

31 leerlingen van KOHa Sint-Jozef speelden de voorbije weken het bedrijfsspel Ecoman. Dat is een praktijksimulatiespel waarbij ze in verschillende groepen concurrerende bedrijven leidden. Als een echt directiecomité namen de leerlingen beslissingen die rekening houden met de steeds veranderende economische context. "Het spel wil via een simulatie de leerlingen uit economische afstudeerrichtingen confronteren met de echte bedrijfswereld", zegt leerkracht Joris Verbeke. Medewerkers van de KU Leuven waren een dag lang aanwezig in de school om de leerlingen te begeleiden. "Het bedrijfsspel brengt de leerlingen duidelijk meer inzicht bij", zegt directeur Joost Onghena.





(KDBB)