Leerlingen GO! MIRA op de planken met 'Assepoes' 15 maart 2018

Zaterdag brengen de leerlingen van GO! Middenschool MIRA de toneelvoorstelling 'Assepoes'. De leerlingen gaven een eigen invulling aan het bekende sprookje. "Ook in ons verhaal herken je tal van figuren: de slechte stiefmoeder, de stiefzussen en natuurlijk ook een fee. Samen met een trieste vader, een verwarde koetsier, twee verwaande verkopers en nog wat leden van het prinselijk hof maken we er een ontroerende, maar ook grappige voorstelling van", klinkt het. Kaarten kosten 3 euro en zijn te koop via het secretariaat van de school: 052/499970.





(KDBB)