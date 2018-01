Leerlingen economie en handel ontvangen gastspreker over ondernemen 31 januari 2018

02u28 0

De leerlingen van het zesde jaar Economie en Handel kregen in hun klas een ondernemer die kwam praten over zijn zaak. De bedoeling hier van was om de jongeren aan te moedigen ondernemer te worden. De school doet dit al vele jaren om zo de zin aan te wakkeren. Gastspreker dit jaar was Dirk Verbeeck van Bonache uit Antwerpen. Zijn bedrijf is gespecialiseerd in projectsourcing en bestaat al meer dan 13 jaar. De leerlingen hadden ook een presentatie voorbereid. "Deze ging vooral over onze school en de opleiding om uitleg te geven aan onze gastspreker", aldus leerlinge Annika Krul. De school is erg opgetogen dat ze kunnen meewerken aan het project. "We hopen ook dat we onze studenten ook echt kunnen aanzetten tot ondernemen", besluit leerkracht Ria Putteman.





(KBD)