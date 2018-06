Leerlingen De Dobbelsteen lezen voortaan in caravan 02 juni 2018

02u37 0 Hamme In gemeentelijke basisschool De Dobbelsteen staat voortaan een leescaravan.

"De leescaravan wordt een plaats waar kleuterleidsters zich met kleuters kunnen terugtrekken om verhalen voor te lezen", zegt directeur Filip De Decker. "Soms zullen leerlingen van de lagere school er verhalen voorlezen voor de kleinste. Of ze kunnen er tijdens recreatiemomenten zelf rustig een boekje lezen. Verder kunnen in de caravan schrijfmomenten plaatsvinden of kinderen kunnen er gezelschapsspelletjes spelen. Kortom, het wordt het walhalla voor boekenwurmen." Het waren de leerkrachten zelf die de kampeerwagen inrichtten, de buitenkant werd onder handen genomen door een graffitiartiest. (KDBB)