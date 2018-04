Leerlingen De Dobbelsteen helpen natuur 'opruimen' 18 april 2018

02u31 0

De leerlingen van de gemeentelijke basisschool De Dobbelsteen in Moerzeke zijn gisteren door de straten van Moerzeke getrokken voor een zwerfvuilactie.





"De leerkrachten en de leerlingen van de lagere school trokken met vuilniszakken de straat op om een aantal wandelwegen in de buurt zwerfvuilvrij te maken", zegt Filip De Decker, directeur ad interim. Alle grote en kleine vuiltjes, afval, blikjes en andere afval dat niet thuishoorde in de berm, gingen de zak in. "De actie kadert in ons maandthema: 'De natuur... natuurlijk!'. In het teken daarvan ruimen we de natuur mee op."(KBD)