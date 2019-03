Leerlingen brengen dag op school door zonder smartphone Koen Baten

29 maart 2019

13u11 0 Hamme De leerlingen van het Gemeenschapsonderwijs Mira! brengen vandaag de dag op school door zonder gsm-toestel. De school zet sterk in op het digitaal leren en gebruikt hierbij ook vaak de smartphone, maar wil ook duidelijk maken dat de telefoon soms aan de kant gelegd moet worden. “We willen vandaag ook focussen op het sociaal contact, wat belangrijk blijft”, zegt directeur Vincent Browet.

In verschillende lessen werken de leerlingen al met de smartphone, maar vanochtend aan de schoolpoort was het even anders. Aan de schoolpoort was een gsm checkpoint ingericht waar alle leerlingen hun gsm moesten afgeven. Voor sommige niet eenvoudig, maar iedereen stapte er toch vrolijk in mee. “Het is nodig om af en toe eens te detoxen en dat doen we vandaag door een dag vol sport en spel te organiseren zonder de gsm. Op deze manier beschermen we onze leerlingen ook tegen een verslaving en tonen we ook dat sociaal contact nodig blijft", besluit de directeur.