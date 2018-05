Leerlingen Academie beschilderen muren Den Appel 04 mei 2018

De leerlingen van de Hamse Academie werkten de voorbije maanden aan muurschilderingen in jeugdcentrum Den Appel. "Enkele leerlingen van de middelbare graad kregen witte muren ter beschikking waarop ze hun ding mochten doen. Dat resulteerde in een reeks prachtige, warme en kleurrijke muurschilderingen", zegt schepen van Deeltijds Kunstonderwijs Frans Van Gaeveren (Open Vld). "Het resultaat als je een bende kunstenaars in spe loslaat in een grijze ruimte mag er zeker zijn", vult schepen van Jeugd Mieke De Keyser (CD&V) aan. Jeugdcentrum Den Appel opende vier jaar geleden de deuren. In het jeugdcentrum aan het Kaaiplein werd niet enkel jeugdhuis 't Klokhuis ondergebracht, ook de jeugddienst kreeg er een plekje. Het jeugdcentrum is komend weekend open voor mensen die de muurschilderingen willen bewonderen. (KDBB)