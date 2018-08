Lasershow vervangt vuurwerk aan Mirabrug Katrijn De Bleser

01 augustus 2018

Het jaarlijkse vuurwerk aan de Mirabrug wordt vervangen door een lasershow. "Volgens het politiebesluit van de gouverneur betreffende brandgevaar in de provincie Oost-Vlaanderen is het momenteel verboden om op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen vuurwerk te gebruiken", klinkt het bij de dienst toerisme. De gemeente Hamme en Toerisme Hamme vzw annuleren dan ook het vuurwerk aan de Mirabrug. "Samen met de vuurwerkfirma gingen we op zoek naar een alternatief. De toeschouwers zullen kunnen genieten van een lasershow." Het laserspektakel gaat door op dinsdag 7 augustus om 22.30 uur. Lokale verenigingen zetten dan ook een eet- of drankkraampje op aan de Mirabrug.