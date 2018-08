KVK Robur zoekt keeper Katrijn De Bleser

22 augustus 2018

Voetbalclub KVK Robur is op zoek naar een doelman voor de seniors. "We hebben dringend nood aan een extra doelman. Sportievelingen met wat ervaring als keepers, mogen zich aanmelden", zegt Freddy Permentier van KVK Robur. Voetbalfans die interesse hebben, kunnen contact opnemen met Filip Strobbe via 0476/41.51.18.