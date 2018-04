Kruispunten Noordstraat en Broekstraat afgesloten voor werken op N41 30 april 2018

Woensdag 2 mei gaan de werken voor de aanleg van de fietssnelweg langs de N41 een nieuwe fase in. De kruispunten van de N41 met de Biezestraat, Veldstraat en de Neerstraat zijn voortaan terug open voor verkeer. Tijdens deze nieuwe fase worden de kruispunten van de N41 met de Noordstraat en de Broekstraat afgesloten en dat nog tot in juli. "Naar analogie met de eerste fase heb ik in extremis het akkoord verkregen van zowel wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) als van de aannemer om tijdelijk een oversteekplaats voor voetgangers te voorzien ter hoogte van de Driegotenkouterstraat", zegt schepen van Openbare Werken en Mobiliteit, Koen Mettepenningen (CD&V). "Tijdens de eerste fase van de werken merkten we dat er veel gebruik gemaakt werd van de gelijkaardige oversteekplaats ter hoogte van de Landbouwstraat." De oversteekplaats wordt geregeld met werflichten. (KDBB)