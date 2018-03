Kruispunten afgesloten voor aanleg fietsboulevard 06 maart 2018

02u56 0

De werken voor de aanleg van de fietsautostrade langs de N41 gingen gisteren een nieuwe fase in. De heraanleg van de kruispunten van de N41 met de Neerstraat, Veldstraat en de Biezestraat is begonnen. De kruispunten met die straten zijn tot eind april afgesloten. Op de Vlassenbroekbrug in Grembergen werden de eerste voorbereidingen getroffen voor de aanleg van een fietsautostrade langs de N41, vanuit Elversele tot in Grembergen. Verkeer op de N41 blijft in beide richtingen mogelijk, de zijstraten van de N41 waar gewerkt wordt, zijn afgesloten voor auto's, fietsers en voetgangers. Er is een omleiding via de tussenliggende kruispunten. Omdat het voor de fietsers en voetgangers die via de Veldstraat de N41 over moeten een te grote omleiding zou zijn, werkte de gemeente met AWV een oplossing uit langs de Landbouwstraat. (KDBB)