Kruispunt Tweebruggenplein vandaag opnieuw open 19 mei 2018

De aannemer die de wegenwerken in de Kapellestraat in Hamme uitvoert, zit een week voor op schema. Dat wil zeggen dat het kruispunt met het Tweebruggenplein vandaag al open gaat. Het afsluiten van dat kruispunt de voorbije week veroorzaakte heel wat verkeershinder in het centrum. Ook de bussen van De Lijn volgen vanaf vandaag opnieuw hun normale traject. (KDBB)