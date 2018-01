Kruispunt Ardoystraat met Moerheide afgesloten voor verkeer 02u47 28 Foto Geert De Rycke Sinds gisteren is de heraanleg van het kruispunt van de Ardoystraat met de Moerstraat van start gegaan. Hamme Nog tot februari is het kruispunt van de Ardoystraat met de Moerheide helemaal afgesloten voor verkeer. Dat kruispunt wordt opnieuw aangelegd, net als de Ardoystraat dat ook nieuwe fietspaden krijgt.

De wegenwerken in de Ardoystraat gingen gisteren de tweede fase in. "Die houden de heraanleg van het kruispunt met de Moerheide in", zegt schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Koen Mettepenningen (CD&V). "De voorbije maanden werd in een eerste fase in de Ardoystraat zelf gewerkt aan de riolering, asfaltering en er werd werk gemaakt van een nieuw fietspad. Om het kruispunt zo lang mogelijk toegankelijk te houden voor verkeer, werd dat deel in een aparte fase aangepakt."





"Zowel in de Ardoystraat als op het kruispunt wordt een verhoogd fietspad aangelegd. Op die manier remmen we ook het verkeer af dat op het kruispunt over het hoger liggende fietspad moet. Na de herinrichting van het kruispunt wordt nog een nieuwe toplaag gelegd", gaat Mettepenningen verder. Het kruispunt van de Ardoystraat met de Kruisbeeldstraat, Moerheide en Ekelbeke wordt tijdens deze fase van de werken afgesloten voor alle autoverkeer. Er is een omleiding voorzien via de N446, Hooirt en de Hamsesteenweg. Fietsers en voetgangers hebben wel steeds doorgang. De werken moeten in februari afgerond zijn.Voor de werken die uitgevoerd werden tijdens de eerste fase, kende Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts intussen een subsidie van 94.942 euro toe. "We steunen resoluut gemeenten die investeren in lokale fietswegen die deel uitmaken van een fietsnetwerk", motiveert Weyts de subsidie. (KDBB)