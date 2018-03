Kristel Verbeke bewondert 'ideale school' van leerlingen Unescoschool 30 maart 2018

Voormalig K3-zangeres Kristel Verbeke bracht gisteren samen met kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen een bezoek aan de Unescoschool Sterrenbos in Hamme. Tijdens een kringgesprek stelden de oudste leerlingen van de school hun ideale school voor aan de hand van een maquette.





"Onze ideale school zou heel wat groene plekjes hebben met bomen en ze zou energieneutraal zijn", klonk het bij een groepje leerlingen. "We zouden in zetels zitten in plaats van op stoelen." Het bezoek kwam er naar aanleiding van het project dat de leerlingen eerder dit schooljaar opzetten met kinderen uit de Gazastrook. "Tijdens skypegesprekken stelden zowel onze leerlingen als de leerlingen uit de Gazastrook hun ideale school voor. Daaruit leerden onze leerlingen wat meer over de situatie daar", zegt leerkracht Wannes Anrys. (KDBB) Foto Geert De Rycke