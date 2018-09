Kouterkermis sluit kermisweek af Katrijn De Bleser

05 september 2018

Vrijdag 7 september sluit Kouterkermis de Moerzeekse en Kastelse kermisweek af. In de namiddag staan de volksspelen kallekenschieten en negenputten op het programma. Die gaan door vanaf 14 uur op de parking van feestzaal De Oude Maalderij. Om 17 uur gaat de avond- en rommelmarkt van start in de Sint-Martens-Ommegangstraat en in de Groenstraat. Op de rommelmarkt vrolijke naar goede gewoonte plaatselijke verenigingen de boel op. In het gelegenheidscafé van het kermiscomité aan De Oude Maalderij staan er twee optredens gepland. om 19.30 uur komt Elsy M langs en om 21 uur zorgt het Dendermonds Bierkwartet voor vrolijke noten.