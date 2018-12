Korfbalclub KC The Vikings kampioen bij de U12 Koen Baten

02 december 2018

Korfbalclub The Vikings uit Hamme is dit jaar veldkampioen geworden in de categorie U12. De ploeg verloor geen enkele wedstrijd en haalde de titel overtuigend binnen. Het gemeentebestuur van Hamme nodigde hiervoor de hele ploeg uit op het gemeentehuis om hun te huldigen met deze kampioenstitel. Alle kinderen van de club toonden trots hun medaille en waren zeer vereerd met de ontvangst op het gemeentehuis.