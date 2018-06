Koor Canturio houdt aperitiefconcert 26 juni 2018

Het Canturio koor uit Hamme-Zogge houdt een aperitiefconcert 'World music in glas' op zondag 1 juli om 11 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Zogge. Het vierstemmig koor gesticht in 1972 neemt toeschouwers mee op een muzikale reis rond de wereld met liederen uit Duitsland, Ierland, Zweden, Israël, China, Spanje en Mexico. Het instrumentaal intermezzo wordt verzorgd door Silke Jooris aan de piano en Morag Uyttersprot op cello. De muzikale leiding is al 26 jaar in handen van Miet Bogaert. Tickets kosten 8 euro, aan de kassa betaal je 10 euro inclusief aperitief. Info en tickets bij Bas Lauwaert: Zogge 116 of 052/47.01.95.





(KDBB)