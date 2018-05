KOHa Trappers zamelen geld in voor Kom Op Tegen Kanker 30 mei 2018

De KOHa Trappers zamelden geld op voor Kom Op Tegen Kanker. Dat deden ze met hun deelname aan 'De 1.000 kilometer van Kom Op Tegen Kanker'. Leerkrachten die aan het werk zijn in het Katholiek Onderwijs in Hamme, sloegen de handen in elkaar om samen deel te nemen aan de fietstocht voor het goede doel. Teams die deelnemen betalen 5.000 euro, een bedrag dat naar Kom Op Tegen Kanker gaat. Op die manier toonden ze niet enkel hun sportiviteit maar ook hun hart voor Kom op Tegen Kanker.





(KDBB)