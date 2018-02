KOHa Sint-Pieter speelt nieuwe speelplaats in 02 februari 2018

KOHa Sint-Pieter heeft een nieuwe speelplaats en die werd officieel geopend. Het hele leerkrachtenteam werkte mee voor de herinrichting van de speelplaats: er werd gesnoeid, geverfd en er werden nieuwe tegels gelegd. Ook investeerde de school in nieuw speelgoed dat meteen getest werd door de leerlingen tijdens een buitenspeeldag. Het jaarthemafiguur Konijn Karrotje was er ook bij om de nieuwe speelplaats in te huldigen.





(KDBB)