KOHa Sint-Pieter is Bibste school KATRIJN DE BLESER

02 juli 2018

16u41 0

KOHa Sint-Pieter werd uitgeroepen tot Bibste school van Hamme tijdens het afgelopen schooljaar. De Bibste school is de school die afgelopen schooljaar het meeste punten inzamelde. Die punten waren te verdienen met bibliotheekbezoeken en het lenen van boekenkisten. "Alle scholen van Hamme, Moerzeke, Zogge, Kastel en Sint-Anna gingen volop voor de titel van Bibste school. Maar er kan er maar één het halen", klinkt het bij de bibliotheek. Kinderen van de verschillende scholen kregen een stempelkaart. Die werd steeds afgestempeld bij een bibliotheekbezoek. Ook leerkrachten werkten mee en kwamen met de leerlingen naar de bib voor een rondleiding, een vertelmoment, een speurtocht of een ontmoeting met een auteur. Zo goed als alle Hamse klassen haalden bovendien een boekenkist van de bib in de klas. De leerlingen van KOHa Sint-Pieter slaagden erin om in totaal 51 volle spaarkaarten te verzamelen.